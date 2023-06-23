В ГУР спрогнозировали ход войны в ближайшие 2-3 месяца

"На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель - это освобождение всех наших территорий", - сказал он.

По его словам, россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, "чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили".

"Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета - удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей, как у них пройдет реформирование", - сказал Скибицкий.

Он напомнил, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов. "После этого можно будет и производить оценку возможностей Российской федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию", - добавил заместитель начальника ГУР Минобороны.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины начали большое контрнаступление в начале июня. По официальным данным, за две недели ВСУ освободили 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Чтобы остановить контрнаступление, российские войска 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро, однако контрнаступление ВСУ осенью прошлого года тоже начиналось подобным образом.

По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждена, что она наступит до конца 2023 года.