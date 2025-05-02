ГУР ищет информаторов среди солдат и работников "оборонки" РФ: что известно
Украинская разведка ищет информаторов среди россиян. ГУР вербует российских военных и работников оборонных предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.
ГУР призывает военнослужащих российской армии и сотрудников российских оборонных предприятий выходить на прямую и безопасную связь через Главный бот разведки в Telegram.
Разведчики отмечают, что от информаторов просят помощи в сборе данных и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины Кремля. В случае эффективного сотрудничества ГУР гарантирует безопасную связь и предоставляет возможности начать новую жизнь.
"Офицеры вооруженных сил РФ могут рассчитывать на особое тесное и взаимовыгодное сотрудничество", - отмечает украинская разведка.
ГУР уже имеет опыт успешных операций по выводу российских военнослужащих на подконтрольную Украине территорию. В июле 2024 года на сторону Украины перешел российский матрос "Гога", в августе 2024 - пилот FPV с позывным "Сильвер", а еще раньше - бывший прапорщик с позывным "Эрик".
Связаться с ГУР также можно:
- E-mail: gur_official@proton.me
- Signal: +38 096 945 53 41
- WhatsApp: +38 096 945 53 41
Вербовка солдат РФ
Напомним, в августе 2024 года легион "Свобода России" провел спецоперацию "Камыш". На сторону Украины перешел 24-летний российский военнослужащий с позывным "Сильвер".
Россиянин стал добровольцем легион "Свобода России" зимой 2024 года и с тех пор передавал информацию об оккупантах. Также он совершил атаку в месте отдыха командира полка и старших офицеров.
"Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм-Z". В помещении спали комбат и другие российские офицеры.
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