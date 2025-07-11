В ГУР рассказали о потерях оккупантов, набранных из числа "зеков"

По данным ГУР, эти лица подписали контракт с оккупационными войсками во избежание уголовной ответственности и заработка.

Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких солдат составили не менее 4 212 человек погибших или пропавших без вести, без учета раненых.

Отмечается, что это более 28% от общего количества от вновь прибывших. Среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111-го стрелкового полка 2006 года рождения.

"Эти факты - очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения на расходный материал в войне против Украины", - добавили в ГУР.