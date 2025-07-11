В ГУР рассказали о потерях оккупантов, набранных из числа "зеков"

С июля 2024 года по конец апреля 2025 года в южный военный округ армии РФ зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. При этом потери ранее осужденных россиян составили почти 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.
По данным ГУР, эти лица подписали контракт с оккупационными войсками во избежание уголовной ответственности и заработка.
Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких солдат составили не менее 4 212 человек погибших или пропавших без вести, без учета раненых.
Отмечается, что это более 28% от общего количества от вновь прибывших. Среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111-го стрелкового полка 2006 года рождения.
"Эти факты - очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения на расходный материал в войне против Украины", - добавили в ГУР.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 1 031 000 военных.
В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские защитники за первые шесть месяцев 2025 года смогли ликвидировать более 230 тысяч оккупантов. Речь идет о раненых и убитых россиянах.
Вчера, 10 июля, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины 100 тысяч солдат погибшими. Потери украинской армии меньше.
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