В ГУР рассказали о целях российских обстрелов и атак "шахедами"

"Цели не изменились", - сказал он и напомнил документы Российской федерации осени 2023 года, где были четко определены основные цели, по которым будут применяться беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

"Это система управления Вооруженных сил, Сил обороны, это все, что касается авиации и наших аэродромов. Это - наиболее критические элементы нашей инфраструктуры, в том числе энергетическая система, газотранспортная система - то, что мы наблюдаем сейчас", - сказал он.

Также один из приоритетов - наши предприятия оборонно-промышленного комплекса - там, где изготавливается вооружение, где мы нарастили выпуски многих видов оружия, боеприпасов, беспилотных аппаратов и систем.

"Основные приоритеты остаются. Атаки на энергетику мы уже видели, на теплоэлектростанции - вы помните, насколько мощными были удары в Харьковском регионе, чтобы выбить всю систему обеспечения теплом нашего населения. Были удары по энергосистеме, причем агрессор несколько изменил свою тактику и подходы, которыми он сейчас тоже очень активно пользуется. Это подход, который касается четкого определения и планирования - так называемый таргетинг, чтобы достичь наибольшего эффекта", - сказал представитель ГУР,

Удары по газотранспортной системе

Как отметил Скибицкий, в последнее время страдает наша газотранспортная система и наши газовые месторождения. "Противник понимает - это то, что идет для нашего населения, для обеспечения своим газом своих потребностей. За последнее время они пытаются уничтожить именно эту способность Украины", - сказал он.

В ответ на вопрос, не хотят ли россияне заставить возобновить транзит их газа, Скибицкий сказал:

"Возможно, но, например, если говорить о Львовской области, удары наносились, по тем нашим подземным газохранилищам, где хранится газ. Сейчас уже было три удара по нашим месторождениям для того, чтобы лишить нас возможности добывать газ. И при этом удары наносятся по наземной инфраструктуре - по компрессорным станциям, газоперекачивающим станциям - по той, которая позволяет либо поднимать газ на поверхность, если это в хранилище, либо выкачивать газ из наших недр".

Представитель ГУР отметил, что это еще очень мощный элемент давления не только на правительство Украины, но и на наше население.

"Смотрите, что происходит в Одессе, когда она почти полностью остается без света. Я помню 2023 год, когда ты приезжаешь в Одессу, идешь по Дерибасовской, а там все гудит от генераторов, чтобы обеспечить светом. Это очень непросто для населения. И россияне рассчитывают, что это будет влиять на население. И однозначно Российская федерация в информационном плане будет использовать это для дестабилизации ситуации", - добавил он.