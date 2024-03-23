В ГУР рассказали о спецоперации в Мелитополе и уничтожении вражеских целей

Отмечается, что на территории Мелитополя в пятницу, 22 марта, произошло два взрыва.

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешному огневому поражению нанесена группа российских захватчиков и их военная техника", - говорится в заявлении.

Что известно о вражеских потерях

В военной разведке рассказали, что предварительно в эпицентре взрывов находилось:

около 20 российских оккупантов,

2 тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot".

В ГУР добавили, что точные потери противника пока уточняются.

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь был оккупирован в феврале 2022 года во время вторжения РФ в Украину. И, несмотря на "звание" "тылового", в городе постоянно гремят взрывы в местах расположения личного состава и техники захватчиков.

К примеру, о взрыве в Мелитополе сообщалось в октябре прошлого года - это была удачная операция Сил специальных операций Украины. Спецназовцы отрезали оккупантов от поставок топлива и боекомплекта.

Ранее в марте на оккупированной территории Запорожской области также раздавались взрывы, в том числе в Токмаке и Мелитополе.

А перед тем в феврале российские оккупанты сами устроили взрыв в спорткомплексе Мелитополя, в результате чего были ранены.