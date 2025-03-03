В ГУР рассказали, что поломало планы Путина в войне против Украины

Россия не смогла реализовать свои первоначальные планы в войне против Украины из-за сильного сопротивления ВСУ. Провал захвата Киева, оборона Мариуполя и освобождение оккупированных территорий сломали стратегию врага.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина .

Вадим Скибицкий отмечает, что одним из ключевых факторов стал неудачный захват Киева в первые дни вторжения. Российские войска планировали взять столицу за три дня, но этот план полностью провалился.

Вторым важным моментом стало героическое сопротивление Мариуполя. Этот город сдерживал большую группировку врага, которая должна была продвинуться вглубь южных территорий Украины и соединиться с войсками, которые наступали на Харьков.

Такой сценарий предусматривал полное окружение украинских сил в зоне ООС, однако благодаря обороне Мариуполя реализация этого плана стала невозможной.

По его словам, третьим этапом стало освобождение территорий, захваченных в первые дни войны. Контрнаступление ВСУ в Харьковской области и освобождение Херсона полностью изменили ситуацию на фронте и сорвали дальнейшие планы России по продвижению вглубь Украины.

Несмотря на постоянные неудачи и смещение сроков выполнения боевых задач, Кремль не отказывается от войны. По словам Скибицкого, российский диктатор Владимир Путин нуждается в результате для своей так называемой "специальной военной операции".

Главной целью остается установление контроля над Луганской и Донецкой областями в их административных границах.

"Вся Луганская область не оккупирована, и задачи по Донецкой области при таких темпах наступательных действий, которые есть у Российской Федерации, вряд ли им удастся выполнить в ближайшее время", - заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий