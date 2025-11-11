В ГУР рассказали о культурных ценностях, которые россияне похитили в оккупированном Херсоне

"Во время временной оккупации города военнослужащие ВС РФ под руководством российских музейщиков системно вывозили экспонаты из художественного музея, среди которых - живопись, графика, скульптура и иконопись", - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что часть из них была незаконно перевезена на территорию временно оккупированного Крыма.

На портале War&Sanctions обнародованы данные о 1233 похищенных картинах, что является лишь частью общего перечня культурных ценностей, незаконно вывезенных оккупантами из музея.

Среди них - произведения украинских и европейских художников XIX-XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.

"Похищая и присваивая украинское культурное наследие, Россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечения виновных к ответственности", - добавили в ГУР.