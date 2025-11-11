В ГУР рассказали о культурных ценностях, которые россияне похитили в оккупированном Херсоне

ГУР на портале War&Sanctions обнародовало информацию о более тысячи культурных ценностей, похищенных оккупантами из Херсонской областной художественной галереи имени А. Шовкуненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
"Во время временной оккупации города военнослужащие ВС РФ под руководством российских музейщиков системно вывозили экспонаты из художественного музея, среди которых - живопись, графика, скульптура и иконопись", - говорится в сообщении ГУР.
Отмечается, что часть из них была незаконно перевезена на территорию временно оккупированного Крыма.
На портале War&Sanctions обнародованы данные о 1233 похищенных картинах, что является лишь частью общего перечня культурных ценностей, незаконно вывезенных оккупантами из музея.
Среди них - произведения украинских и европейских художников XIX-XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.
"Похищая и присваивая украинское культурное наследие, Россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечения виновных к ответственности", - добавили в ГУР.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия обворовывает культурное наследие Украины на оккупированных территориях. В частности, были обнаружены данные о похищении более 170 культурных ценностей, в частности из музея "Каменная Могила".
Речь идет о более 140 артефактах во время незаконных археологических раскопок в Крыму - на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического и памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".
Кроме того, россияне вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в музей "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки" в 2023 году.