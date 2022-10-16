У Зеленского назвали этапы демонтажа "путинского авторитаризма" в России

Последние события в России свидетельствуют о распаде "путинского авторитаризма". Повлияла на это и мобилизация, объявленная российским диктатором в середине сентября.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк отметил, что "трехдневная" стратегия Кремля по захвату Украины привела к расшатыванию ситуации в РФ. Последние события в России говорят о демонтаже режима российского диктатора Владимира Путина. Подоляк объяснил, что речь идет о: полной мобилизационной зачистке улиц городов;

подготовке бомбоубежищ в Москве;

саморасстреле призывников в Белгороде;

генеральских арестах и конфликте в близком окружении.