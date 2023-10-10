Одна из российских ЧВК оказалась теневой армией ГРУ, - расследование СМИ

Российская частная военная компания (ЧВК) "Редут", "вояки" которой участвуют в войне против Украины, контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование " Радио Свобода ".

Как показало журналистское расследование проектов "Схемы" и "Система", такая вражеская группировка является скрытой системой рекрутинга наемников для российской военной разведки. При этом данная ЧВК "официально" позиционирует себя как якобы "добровольческое" подразделение.

Связь с ГРУ доказывают внутренние документы "редутовцев", которые получили в свое распоряжение журналисты. В них, в частности, наемники сами указывают, что подчиняются российской военной разведке.

Также удалось полностью идентифицировать сотню членов этой ЧВК, и связаться (под легендой) с десятком рекрутеров, которые набирают бойцов для разных подразделений в составе "Редута".

Кроме того, попавшие в прошлом году в плен к бойцам ВСУ "редутовцы" рассказали, что ехали "служить" в 16 бригаду специального назначения ГРУ ГШ РФ. База этой бригады называется "Тригуляй", а расположена она под российским Тамбовом.

Где в Украине воевали "редутовцы"

В материале отмечается, что было установлено два десятка подразделений в составе системы "Редут".

"Вояки" такой российской теневой армии государственных наемников принимали участие непосредственно в боях в Украине в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Некоторые эти захватчики были осуждены за совершение военных преступлений.

Несколько идентифицированных журналистами оккупантов из подразделения "Редута" "Волки" являются бывшими или действующими сотрудниками ГРУ.

Кто курирует ГРУшную ЧВК

Одним из основных кураторов "добровольческого корпуса" по линии российской ГРУ, куда входит также и "Редут", является полковник Алексей Кондратьев, а главным инициаторов создания данной "ЧВК" является генерал-лейтенант и заместитель председателя российской разведки Владимир Алексеев.

Фото: Владимир Алексеев (слева) и Алексей Кондратьев (radiosvoboda.org)

Журналисты полагают, что за набор наемников в так называемые "частные военные компании" и "добровольческие формирования" отвечает представитель ГРУ Сергей Дроздов.

Ранее в феврале в СБУ сообщали, что "раскололи" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего в составе российской ЧВК "Редут" в частности, на Харьковском и Краматорском направлениях. Его взяли в плен еще в сентябре 2022-го в Донецкой области. Суд дал преступнику 10 лет тюрьмы.