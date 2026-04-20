В ГУР раскрыли заводы и институты, производящие российский истребитель Су-57

В ГУР раскрыли данные о более сотне предприятий, привлеченных к производству российских истребителей Су-57.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.
"ГУР МО Украины обнародует интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57", - говорится в сообщении разведки.
Среди идентифицированных предприятий:
Отмечается, что треть этих предприятий до сих пор не подпадает под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет им сохранять доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимых для развития российской боевой авиации.
Су-57 - это российский многоцелевой истребитель 5-го поколения. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года.
Самолет разработали для замены МиГ-29 и Су-27 в российских ВВС. Первоначально в проекте должна была принимать соучастие Индия. Однако в апреле 2018 Индия отказалась от участия, индийские военные пришли к выводу, что обещанный российский "истребитель 5-го поколения", не соответствует заявленным требованиям незаметности, авионики, РЛС и другому.
Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, международные санкции фактически парализовали производство российского истребителя Су-57, ведь РФ сама не может производить ключевые комплектующие для своего "пятого поколения".