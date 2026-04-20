RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

В ГУР раскрыли заводы и институты, производящие российский истребитель Су-57

10:49 20.04.2026 Пн
2 мин
Российский Су-57 производят неподсанкционные предприятия
aimg Константин Широкун
Фото: российский истребитель Су-57 (Getty Images)

В ГУР раскрыли данные о более сотне предприятий, привлеченных к производству российских истребителей Су-57.

"ГУР МО Украины обнародует интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57", - говорится в сообщении разведки.

Среди идентифицированных предприятий:

  • Санкт-Петербургское ОАО "Красный октябрь" - производитель вспомогательных силовых установок - газотурбинных двигателей-энергоблоков для Су-57;
  • Национальный институт авиационных технологий, который участвует в разработке конструкции многофункционального силикатного остекления кабины самолета;
  • Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, который осуществляет разработку и выполняет работы по нанесению радиопоглощающих покрытий на детали самолета;
  • ООО "ЯШВ Авиа" - производитель авиационных шин для истребителей Су-57.

Отмечается, что треть этих предприятий до сих пор не подпадает под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет им сохранять доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимых для развития российской боевой авиации.

Что известно о Су-57

Су-57 - это российский многоцелевой истребитель 5-го поколения. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года.

Самолет разработали для замены МиГ-29 и Су-27 в российских ВВС. Первоначально в проекте должна была принимать соучастие Индия. Однако в апреле 2018 Индия отказалась от участия, индийские военные пришли к выводу, что обещанный российский "истребитель 5-го поколения", не соответствует заявленным требованиям незаметности, авионики, РЛС и другому.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, международные санкции фактически парализовали производство российского истребителя Су-57, ведь РФ сама не может производить ключевые комплектующие для своего "пятого поколения".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
