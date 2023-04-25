ГУР об угрозах РФ заморозить "зерновое соглашение" из-за атак на оккупированный Крым: Это манипуляция
Заявление россиян о нарушении Украиной гумкоридора и атаки на гражданскую инфраструктуру Крыма является ни чем иным, как "лживой манипуляцией со стороны государства агрессора".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов "Суспільному".
По его словам, Украина придерживается международных обязательств и учитывая это заявление российского оборонного ведомства о нарушении гумкоридора и атаке на гражданскую инфраструктуру Крыма ничто иное, как "лживая манипуляция со стороны государства агрессора".
"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории. Когда речь идет о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора", - сказал он.
Напомним, ранее Россия обвинила Украину в том, что 23 марта и 24 апреля из акватории порта Одессы якобы были атакованы пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданская инфраструктура Крыма без экипажных катеров.
Россияне заявляют, что развертывание кораблей было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Напомним, недавно министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что работа "зернового соглашения" может быть приостановлена на фоне блокирования экспорта украинского зерна со стороны России.
Также мы писали, что 17 апреля Россия заблокировала работу "зернового коридора" . Она приостановила инспекцию судов, которые должны вывозить зерно из Украины.
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