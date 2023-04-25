ГУР об угрозах РФ заморозить "зерновое соглашение" из-за атак на оккупированный Крым: Это манипуляция

Заявление россиян о нарушении Украиной гумкоридора и атаки на гражданскую инфраструктуру Крыма является ни чем иным, как "лживой манипуляцией со стороны государства агрессора".

По его словам, Украина придерживается международных обязательств и учитывая это заявление российского оборонного ведомства о нарушении гумкоридора и атаке на гражданскую инфраструктуру Крыма ничто иное, как "лживая манипуляция со стороны государства агрессора".

"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории. Когда речь идет о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора", - сказал он.

Напомним, ранее Россия обвинила Украину в том, что 23 марта и 24 апреля из акватории порта Одессы якобы были атакованы пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданская инфраструктура Крыма без экипажных катеров.

Россияне заявляют, что развертывание кораблей было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.