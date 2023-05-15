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В ГУР объяснили, зачем оккупанты проводят "эвакуацию" в Запорожской области

Фото: в ГУР объяснили, зачем оккупанты проводят "эвакуацию" в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Оккупанты устроили так называемую "эвакуацию" населения с захваченных территорий Запорожской области, чтобы скрыть контрразведывательные и фильтрационные мероприятия в тех районах, где, по их мнению, скоро будут идти активные боевые действия.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

"Россияне в Запорожской области эвакуируют своих сторонников и коллаборантов. Одновременно они пытаются вывозить документы и материальные средства - бытовую технику, похищенные автомобили и т.п., которые могут быть потенциально уничтожены в результате боевых действий. То есть все, что для них ценно, они вывозят", - рассказал он.

В то же время в Главном управлении разведки отмечают: под прикрытием так называемой эвакуации гражданского населения россияне действительно проводят контрразведывательные и фильтрационные мероприятия на тех территориях, где, по их мнению, будут идти активные боевые действия.

"Кроме того, они проводят принудительную депортацию под видом эвакуации с территорий, где, как они считают, будут идти боевые действия. Они, во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям - то есть это определенные контрразведывательные мероприятия. Это также и фильтрационные мероприятия, поскольку, в первую очередь, происходит вывоз проукраинского населения. И, в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления", - отмечает Черняк.

Детальнее о том, действительно ли россияне готовятся к отступлению с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области, читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию".

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эвакуацияЗапорожская область