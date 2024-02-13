В ГУР объяснили, почему РФ нанимает на войну в Украине жителей Кубы и Непала

Российская Федерация продолжает вербовать иностранцев на войну в Украине, потому что это дешевле и выгоднее, чем мобилизовать россиян. В частности, речь идет о непальцах и кубинцах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас есть информация, что РФ вербует жителей Сьерра-Леоне, Кубы и Непала. Это те страны, где небольшой доход граждан, поэтому Россия предлагает мужчинам там легкий и быстрый заработок, не объясняя куда их направят.
"Очень важно, что большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность, даже дипломатически выступают с заявлениями. Но в странах с небольшим доходом те 1,5 – 2 тысячи, которые предлагает агрессор, вместе с обещанием, что это будет не участие в боевых действиях, а некая охрана, для части людей может выглядеть привлекательно, – рассказал Юсов.
Ранее стало известно, что политик и общественный деятель из Катманду Крита Бхандари стала лидером группы членов семей воюющих в России непальских мужчин.
По ее словам, за последние недели к ней обратилось около 2 000 семей с просьбой помочь связаться с их пропавшими без вести близкими или вернуть тех, кто все еще находится на связи.
В то же время МИД Непала заявил, что четверо непальских бойцов сейчас удерживаются в Украине как военнопленные.
Известный оппозиционный непальский депутат и бывший министр иностранных дел Бимала Рай Паудьял заявил в четверг в верхней палате парламента округа, что от 14 000 до 15 000 непальцев воюют на линии фронта, ссылаясь на показания вернувшихся из зоны боевых действий мужчин и призвал российский предоставить эти цифры.
Министерство иностранных дел России в свою очередь не ответило на вопрос CNN о количестве непальцев, завербованных российской армией, и о том, сколько из них уже погибло.
Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.
В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.
Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.
Мы также писали, что недавно Непал потребовал от России выплат компенсаций за погибших на войне против Украины его граждан.
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