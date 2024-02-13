В ГУР объяснили, почему РФ нанимает на войну в Украине жителей Кубы и Непала

По его словам, сейчас есть информация, что РФ вербует жителей Сьерра-Леоне, Кубы и Непала. Это те страны, где небольшой доход граждан, поэтому Россия предлагает мужчинам там легкий и быстрый заработок, не объясняя куда их направят.

"Очень важно, что большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность, даже дипломатически выступают с заявлениями. Но в странах с небольшим доходом те 1,5 – 2 тысячи, которые предлагает агрессор, вместе с обещанием, что это будет не участие в боевых действиях, а некая охрана, для части людей может выглядеть привлекательно, – рассказал Юсов.

Непальские наемники в Украине

Ранее стало известно, что политик и общественный деятель из Катманду Крита Бхандари стала лидером группы членов семей воюющих в России непальских мужчин.

По ее словам, за последние недели к ней обратилось около 2 000 семей с просьбой помочь связаться с их пропавшими без вести близкими или вернуть тех, кто все еще находится на связи.

В то же время МИД Непала заявил, что четверо непальских бойцов сейчас удерживаются в Украине как военнопленные.

Известный оппозиционный непальский депутат и бывший министр иностранных дел Бимала Рай Паудьял заявил в четверг в верхней палате парламента округа, что от 14 000 до 15 000 непальцев воюют на линии фронта, ссылаясь на показания вернувшихся из зоны боевых действий мужчин и призвал российский предоставить эти цифры.

Министерство иностранных дел России в свою очередь не ответило на вопрос CNN о количестве непальцев, завербованных российской армией, и о том, сколько из них уже погибло.

Россияне набирают на войну против Украины иностранцев

Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.

В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.

Мы также писали, что недавно Непал потребовал от России выплат компенсаций за погибших на войне против Украины его граждан.

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