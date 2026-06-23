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ГУР предупредило о биологическом терроризме окупантов на Херсонщине

14:00 23.06.2026 Вт
2 мин
Возбудитель инфекции способен сохранять жизнеспособность в земле до ста лет
aimg Валерий Ульяненко
ГУР предупредило о биологическом терроризме окупантов на Херсонщине Фото: российский военнослужащий (Getty Images)
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На оккупированной Херсонщине россияне нарушают правила погребения скота, инфицированного сибирской язвой. Это создает угрозу распространения опасной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны.

Оккупанты вывозят туши зараженных животных на скотомогильники, которых в регионе насчитывается около полусотни. Наибольшую опасность представляют около десяти объектов, расположенных вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

"От зараженных животных россияне избавляются без соблюдения санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов - расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 километра", - говорится в заявлении.

Риски для населения

Места захоронения не имеют глухих ограждений или других защитных сооружений. Кроме того, оккупационная так называемая "администрация" вообще не проводит необходимого обслуживания этих объектов для обеспечения биологической безопасности.

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Ситуацию осложняет то, что часть могильников находится на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Это значительно увеличивает риск распространения возбудителя сибирской язвы, который способен сохранять жизнеспособность в земле до ста лет. Такие действия представляют прямую угрозу как для гражданского населения, так и для аграрного сектора Херсонской области.

"Умышленное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы - еще одно преступление государства-агрессора России, которое может трактоваться как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнули в ГУР.

В разведке не исключают, что российские войска могут использовать эти скотомогильники для проведения провокаций "под чужим флагом".

В частности, враг может устроить взрывы на этих объектах, чтобы в рамках пропагандистской кампании обвинить Украину в якобы применении "биологического оружия".

Напомним, в ночь на 23 июня дроны совершили масштабную атаку на Крым. В результате ударов на полуострове вспыхнули пожары, а движение по Керченскому мосту было приостановлено. Среди целей, подвергшихся ударам, - порт "Кавказ" и нефтяной терминал.

Отметим, что аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают существенное усиление украинских ударов по вражеским тыловым объектам. Только в течение мая-июня 2026 года подтверждено уничтожение более 500 российских грузовиков и других транспортных средств.

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