ГУР показало уничтожение двух вертолетов и вражеского судна в Крыму

Два вертолета Ми-8 и российский буксир. Бойцы ГУР нанесли новые удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" провело успешную операцию против военных объектов в Крыму. По данным разведки, дронами была атакована авиабаза захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя.

В результате удара были уничтожены два вражеских вертолета Ми-8. Их ориентировочная стоимость составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Атака на Севастополь

Во время другой операции украинские разведчики нанесли удар по вражескому судну в бухте Севастополя. Вероятно, речь идет о буксире БУК-2190, который получил поражение в результате атаки дрона с боеголовкой.

В ГУР подчеркивают, что системная боевая работа продолжается, а демилитаризация временно оккупированного Крыма является одной из ключевых задач.