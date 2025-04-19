В ГУР показали, как дроны уничтожают стратегические объекты оккупантов

Напомним, что в ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.

Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.

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