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В ГУР показали, как бойцы Kraken обороняют Часов Яр от оккупантов (видео)

Часов Яр, Понедельник 12 августа 2024 20:38
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В ГУР показали, как бойцы Kraken обороняют Часов Яр от оккупантов (видео) Иллюстративное фото: украинские воины продолжают оборонять Часов Яр (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники из спецподразделения Главного управления разведки Kraken героически обороняют город Часов Яр Донецкой области. Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

На видео можно заметить кадры, которые были сняты при помощи квадрокоптеров и камер бойцов подразделения Kraken.

В частности, там присутствует бои на ближних дистанциях, работа разведчиков с пулеметом MG-5, АГС, минометом и другими огневыми средствами, ведение аэроразведки, управление боем, ранение, первая помощь, эвакуация и продолжение боя.

Что предшествовало

Напомним, Россия уже несколько месяцев активно пытается взять под свой контроль Часов Яр. В частности, пропагандисты уже заявляли о том, что город якобы был захвачен армией РФ, но эта информация оказалась фейковой.

В частности, еще в мае представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий отмечал, что падение Часового Яра является "лишь вопросом времени".

Также ранее было известно, что военное командование РФ дало задание своим солдатам захватить Часов Яр до 9 мая, но сделать этого врагу так и не удалось.

При этом недавно в Нацгвардии показали, как выглядит Часов Яр под постоянными обстрелами россиян.

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