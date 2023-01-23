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В ГУР подсчитали, сколько высокоточных ракет осталось в России

Фото: в ГУР подсчитали, сколько высокоточных ракет осталось в России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Государство-агрессор имеет в своем арсенале около 550 высокоточных ракет. Это примерно 20 процентов запасов ракет по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР Вадима Скибицкого.

Скибицкий обратил внимание на то, что предварительной атаки россияне использовали менее 30 высокоточных ракет. Это говорит о том, что они не справляются с пополнением своих запасов.

Он отметил, что при последних обстрелах оккупанты комбинировали удары. Они использовали неточные ракеты, дроны-камикадзе и ракеты из систем С-300 и С-400.

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на два-три массированных удара в количестве более 80 ракет", - заявил он.

Напомним, что в Черном море на боевом дежурстве находились пять ракетоносителей с 36 подготовленными "Калибрами".

Добавим недавно украинцев уже предупреждали об угрозе новой атаки оккупантов, враг может прибегнуть как к единичным ракетным ударам, так и к массированному обстрелу.

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