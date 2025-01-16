ГУР перехватило новый разговор с откровенным признанием россиянина (видео)

Ситуация в России

Высокопоставленные российские силовики, похоже, оценивают, что России нужно усилить войну против Украины, а не искать выход путем переговоров. Они не готовы отказаться от войны из-за больших потерь.

На этом фоне Россия продолжает мобилизовать своих граждан, бросая их в "мясные штурмы", несмотря на потери. Мобилизацию оккупанты проводят и на захваченных территориях Украины.

В то же время российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины намеревались набрать в 2024 году на контрактную службу в армию 10 тысяч человек из числа местных жителей. Но реализовать планы по мобилизации на оккупированной части Украины РФ не удалось.

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