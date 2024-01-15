В ГУР оценили состояние ПВО России

Как отметил Скибицкий, в сообщениях о том, что они якобы сбивают почти все цели, очевидно, есть элемент российской пропаганды.

"Но за время войны Российская федерация очень усилила противовоздушную оборону по многим направлениям. Это в том числе и оккупированный Крым, а именно район Керченского моста - там очень мощная система ПВО. Это Московское направление на территории Российской федерации и другие регионы. На указанных направлениях удалось не просто. усилить, но создать эшелонированную систему ПВО", - сказал он.

По его словам, это произошло за счет того, что зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские подразделения были переброшены из других регионов России – с Дальнего Востока, например, из Северного региона РФ. Эти направления фактически оголены в смысле защиты ПВО.

"Насколько она эффективна? Это не всегда так, как рассказывает агрессор. К тому же все зависит и от того, насколько мы удачно планируем проведение наших операций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и других типов вооружений. Мы знаем, насколько и в каких регионах произошло усиление ПВО, где развернуты новые системы",- отметил Скибицкий.

Представитель ГУР сообщил, что наиболее мощный комплекс, который есть у них на вооружении - это С-400, но и он не полностью совершенен. "Есть факты, когда их вооружение отказывает. Тот же известный "Панцирь" тоже пропускает наши воздушные средства, которые в результате достигают целей", - добавил он.

Все на фронт

Напомним, представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий интервью РБК-Украина сообщил, что все, что на сегодняшний день производится Россией, сразу отправляется на фронт и применяется против Украины. Разведка не видит, чтобы Москва существенно увеличила количество вооружений и объемы изготовления оружия и военной техники.