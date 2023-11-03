В ГУР оценили ситуацию на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции стратегически не изменилась. Объект продолжает находиться под контролем российских террористов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью РБК-Украина .

"После последнего обострения сейчас ситуация несколько стабилизировалась", - подытожил Юсов.

Он отметил, что ГУР продолжает не только следить за ходом событий, но и работать "доступными путями".

По его словам, из-за пребывания на ЗАЭС российских оккупантов там сохраняется угроза различных внештатных ситуаций.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно Минэнерго сообщило, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

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