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В ГУР оценили ситуацию на ЗАЭС

Фото: ситуация на оккупированной ЗАЭС остается неизменной (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько

Ситуация на Запорожской атомной электростанции стратегически не изменилась. Объект продолжает находиться под контролем российских террористов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

По его словам, из-за пребывания на ЗАЭС российских оккупантов там сохраняется угроза различных внештатных ситуаций.

"Происходящее там является грубым нарушением международного права и украинского законодательства", - подчеркнул Юсов.

Он отметил, что ГУР продолжает не только следить за ходом событий, но и работать "доступными путями".

"После последнего обострения сейчас ситуация несколько стабилизировалась", - подытожил Юсов.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно Минэнерго сообщило, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

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