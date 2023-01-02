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В ГУР оценили уровень угрозы вторжения с Беларуси

Фото: в ГУР оценили уровень угрозы вторжения с Беларуси (Getty Image)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

В Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории государства.

Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал в комментарии РБК-Украина.

"На данный момент опасности вторжения с территории Беларуси нет, но мы такой возможности не исключаем и постоянно наблюдаем за передислокацией российских подразделений", - сказал он.

Черняк подчеркнул, что пока не наблюдается сигналов того, что на севере в Беларуси готовится наступательная операция в Украине.

"В то же время мы наблюдаем наращивание усилий как на территории Беларуси, там сейчас передислоцируется часть войск 1-й танковой армии, так и на востоке Украины. То есть идет наращивание сил и средств. Они для того проводили мобилизацию, чтобы потом все это "пушечное мясо" "бросить в бой", - добавил он.

Детальнее о том, как может развиваться война в 2023 году, читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что к концу декабря в Беларуси находились более 10 тысяч российских военных. Этого недостаточно для начала нового вторжения на Украину с севера.

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