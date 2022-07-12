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У ГУР оцінили, чи може Росія оголосити війну або мобілізацію

Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР МО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Іван Носальський

Росія не буде оголошувати війну Україні або мобілізацію всередині країни найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького під час телемарафону.

"Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) не визнає, що він не досяг своєї основної мети по окупації в короткі терміни. Він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнавати, що це дійсно повномасштабна війна проти України та її народу", - підкреслив Скібіцький.

При цьому він зазначив, що лідер країни-агресора не ініціюватиме загальну мобілізацію в РФ без оголошення війни.

Варто зауважити, що раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення Росією війни або мобілізації вже 15 липня. Саме в цей день пройдуть позачергові засідання Держдуми і Ради федерації, на яких розглянуть "важливі урядові ініціативи".

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявляв, що мета Білорусі полягає в тому, щоб тримати ЗСУ в напрузі і не дати нашому командуванню відправити більше бійців на схід.

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