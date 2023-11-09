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ГУР показало фото из первой эвакуации украинцев из сектора Газа

Фото: ГУР обнародовало фото из первой эвакуации украинцев из Сектора Газа (t.me/DIUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Главное управление разведки Минобороны Украины показало фотографии по эвакуации первой группы украинцев из Сектора Газа. В рамках операции также удалось вывезти из зоны боевых действий граждан Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО.

Отметим, что из сектора Газа эвакуировали первую группу украинцев, вчера удалось вывезти из зоны боевых действий 43 украинца. О спасении граждан сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В настоящее время эвакуированные украинцы в безопасности и находятся на территории Египта. Операция по вывозу граждан из Газы продолжается.

"Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИДом Украины под общим руководством президента Украины", - сообщили в разведке.

Кроме того, известно, что Украина помогла вывезти из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы. Президент Молдовы Мая Санду уже выразила благодарность за помощь.

 

Фото: ГУР обнародовало фото из первой эвакуации украинцев из Сектора Газа (t.me/DIUkraine)

Сколько украинцев застряли в Секторе Газа

Напомним, что после начала боевых действий между террористами ХАМАС и армии Израиля в Секторе Газа на территории анклава застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.

Перед началом эвакуации на территории анклава насчитывалось около 357 украинцев. В основном это женщины и дети.

При этом сейчас 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа.

Отметим, что 1 ноября Египет разрешил выезд иностранцев из Газы через КПП "Рафах", после чего МИД Украины сообщил, что готовит эвакуацию. В списке 358 украинцев.

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