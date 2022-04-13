ГУР оприлюднило дані росгвардійців з Нижнього Новгороду, що вчиняли геноцид українців

Зі списком окупантів, можна ознайомитися за посиланням.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців загону мобільного спеціального призначення управління росгвардії по Нижньогородській області, м. Нижній Новгород, які скоїли воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка опублікувала дані російських військових 234 десантно-штурмового полку, які вчиняли геноцид українського народу у Бородянці Київської області.

Раніше ми повідомляли, що розвідка назвала імена російського винищувального авіаполку, який скоював злочини в Україні.

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