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ГУР оприлюднило дані росгвардійців з Нижнього Новгороду, що вчиняли геноцид українців

Фото: названо імена росгвардійців з Нижнього Новгороду, що скоювали геноцид українців (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані військових загону мобільного спеціального призначення управління Росгвардії м. Нижній Новгород. Вони вчиняли геноцид проти українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Зі списком окупантів, можна ознайомитися за посиланням.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців загону мобільного спеціального призначення управління росгвардії по Нижньогородській області, м. Нижній Новгород, які скоїли воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка опублікувала дані російських військових 234 десантно-штурмового полку, які вчиняли геноцид українського народу у Бородянці Київської області.

Раніше ми повідомляли, що розвідка назвала імена російського винищувального авіаполку, який скоював злочини в Україні.

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