Россияне активно штурмуют на трех направлениях. Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток, 22 ноября, произошло 118 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Блешне, Александрии, Тимофеевке, Турье, Ободам, Журавке.

По имеющейся информации, враг за сегодня нанес четыре авиаудара по Курской области, сбросив при этом четыре КАБа. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых сегодня уже насчитывается 19.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг два раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районе Зеленой Рощи. Там идет одно боестолкновение.

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Торского и Тернов. Одно боестолкновение продолжается. Бомбардировочная авиация противника нанесла удар в районе Ивановки.

На Северском направлении враг нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Белогоровки, Закотного и Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают атаку оккупантов в районе Ступочек.

На Торецком направлении захватчик три раза атаковал в Торецком районе. Отбиты две атаки, еще идет один бой.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Сухого Яра, Петровки и Пустынки.

Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Возле Берестков, Солнцовки, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки, Романовки и Антоновки отражены одиннадцать штурмов, в настоящее время продолжается еще десять боев.

На Времивском направлении агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Четырнадцать атак уже отбиты, девять еще продолжаются. Противник нанес авиаудары КАБами в районах Великой Новоселки и Нового Комара.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили три штурма врага. Авиаудару потерпело Козацкое.

"На других направлениях противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.