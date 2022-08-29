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У ГУР назвали єдину ПВК, яку Росія залучила до війни проти України

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Понеділок 29 серпня 2022 13:27
У ГУР назвали єдину ПВК, яку Росія залучила до війни проти України Фото: Росія залучила до війни проти України ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Юлія Акімова, Валерія Поліщук

ПВК "Вагнера" - є єдиною приватною військовою компанією, яку Росія залучила до війни проти України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Найманці Путіна. Хто воює проти України крім регулярної армії РФ".

У Головному управлінні розвідки (ГУР) повідомили, що зараз воює в Україні близько п'яти тисяч бійців з її складу. При цьому ПВК укомплектована майже повністю з громадян Росії та України (переважно з-поміж жителів окупованих територій).

У розвідці підкреслили, що частина російських найманців щодо регулярних військ порівняно несуттєва.

На війні в Україні "вагнерівців" використовують як загальновійськові підрозділи, а іноді і як спецназ. Їх "роботу" на фронті контролює один з керівників і засновник ПВК Дмитро Уткін. За даними розвідки, він регулярно відвідує окуповані території.

Кандидатів у військову компанію вербують через Інтернет і відбирають через рекрутингові центри, яких на території Росії вже 26.

Платять найманцям до 350 тисяч рублів на місяць (5700 доларів), додатково - премія від 150 до 700 тисяч рублів (від 2400 до 11500 доларів), в залежності від посади і успішності виконання "завдань".

При цьому "вагнерівцям" виплачують премії за знищення техніки або живої сили.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія поки використовує приховану мобілізацію, але рішення про загальну мобілізацію буде прийнято досить швидко.

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Російська Федерація ПВК Вагнера Війна Росії проти України
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