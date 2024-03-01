ГУР атаковало российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Белгородской области

Украинские разведчики успешно атаковали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1" в Белгородской области. Также в результате удара ранения получили двое оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как пишет разведка, огневое поражение состоялось 29 февраля вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.
"После попадания "Панцирь С-1" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери - ранения получили двое российских оккупантов", - добавляет разведка.
Отмечается, что комплекс предназначен для покрытия военных и военно-промышленных объектов, а его стоимость составляет около 15 млн долларов.
"Панцирь-С1"
Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, который предназначен для ближнего прикрытия военных объектов от средств воздушного нападения.
Основным вооружением ЗРПК являются:
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 29 февраля, украинские воины ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 414 680 военных.
В том же числе на Таврическом направлении потери врага составили 319 человек. Также наши воины уничтожили 36 единиц техники россиян, в частности:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.