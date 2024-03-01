RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР атаковало российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Белгородской области

Фото: ГУР атаковало российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Белгородской области (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские разведчики успешно атаковали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1" в Белгородской области. Также в результате удара ранения получили двое оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как пишет разведка, огневое поражение состоялось 29 февраля вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.

"После попадания "Панцирь С-1" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери - ранения получили двое российских оккупантов", - добавляет разведка. 

Отмечается, что комплекс предназначен для покрытия военных и военно-промышленных объектов, а его стоимость составляет около 15 млн долларов.

"Панцирь-С1"

Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, который предназначен для ближнего прикрытия военных объектов от средств воздушного нападения. 

Основным вооружением ЗРПК являются: 

  • две спаренные 30-мм пушки 2А38М;
  • 12 зенитных двухступенчатых твердотопливных ракет 57Е6-Е.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 29 февраля, украинские воины ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 414 680 военных.

В том же числе на Таврическом направлении потери врага составили 319 человек. Также наши воины уничтожили 36 единиц техники россиян, в частности: 

  • 5 танков;
  • 13 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 11 автомобилей и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в Украине