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Гуменюк об угрозе ударов: враг в отчаянии и может переступить "красную черту" запаса ракет

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Четверг 04 мая 2023 13:07
Гуменюк об угрозе ударов: враг в отчаянии и может переступить "красную черту" запаса ракет Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на сокращение количества российских ракетоносителей в Черном море, угроза ударов остается высокой. Из-за отчаяния Россия может начать применять стратегический запас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Сейчас на боевом дежурстве в Черном море остаются два российских надводных ракетоносителя. Их общий залп составляет до 16 ракет. Как отметила Гуменюк, угроза ракетного удара и в дальнейшем остается высокой, поскольку враг в отчаянии может "переступить красную черту".

"16 высокоточных ракет могут быть применены по Украине. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить ту красную черту, за которой начинается стратегический запас ракет, который не стоит трогать", - пояснила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, по состоянию на 11:00 4 мая Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море до двух единиц.

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