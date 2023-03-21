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Гуменюк о взрывах в Джанкое: курс оккупантам, что им необходимо выезжать

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ночные взрывы на севере временно оккупированного Крыма в Джанкое дают четкий сигнал захватчикам. Поражение логистики врага будет продолжаться, поэтому россиянам следует выезжать с полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Если вспомнить карту временно оккупированного Крыма, в частности, железнодорожного сообщения, то (Джанкой - ред.) - это узловая станция. В начале полномасштабного вторжения говорилось о том, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Пока указан курс четко для того, чтобы было понимание, что железной дорогой уже почти необходимо выезжать", - заявила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты в Крыму чувствовали себя довольно спокойно из-за расстояния и считали, что успеют эвакуироваться за долго до того, как начнется "реагирование нашего оружия на места дислокации врага на полуострове".

Что произошло в Джанкое

Напомним, что вечером 20 марта, во временно оккупированном Крыму в районе города Джанкой, где расположен аэродром оккупантов, раздались взрывы. Как впоследствии сообщили местные жители, сначала в небе были замечены беспилотники, а затем раздались взрывы.

При этом, по данным Главного управления разведки Украины, на месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" и это произошло во время их транспортировки.

Разведчики отметили, что загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации.

Тем временем оккупанты уже засуетились. Так называемая "власть" Джанкоя после ночной атаки БПЛА ввела в городе режим ЧС муниципального уровня.

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