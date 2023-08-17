Гуменюк о том, как сейчас работает Крымский мост: поставили на "проветривание"

"Мост поставили на "проветривание", поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно" , - рассказала Гуменюк.

По ее словам, таким образом, максимально мощная мостовая артерия не обеспечивает полноценной логистики, как и другие "больные" мосты - Чонгарский и Генический, они не могут обеспечивать полноценную потребность РФ в логистике и поставках.

Гуменюк также отметила, что россияне реагируют на угрозу увеличением корабельной группировки, что должно обеспечивать патрулирование и отслеживание надводной обстановки.

"Но понятно, что реагирование их на угрозу, которая им не совсем известна по тактико-техническим характеристикам, может быть разной, поэтому они время от времени устраивают учения и задымление вокруг этого объекта", - добавила она.

Атака на Крымский мост

Напомним, что 17 июля на Крымском мосту произошел очередной "хлопок". Как впоследствии стало известно РБК-Украина из собственных источников, СБУ и ВМС провели успешную атаку на мост кафиров с использованием морских дронов.

Из-за чего на Крымском мосту было разрушено два пролета. Разрушения были настолько значительными, что его восстановление, по оценкам оккупационной "власти", будет продолжаться, по меньшей мере, до конца года.

Кроме того, благодаря слаженной работе СБУ и ВМС, уже 4 августа в порту Новороссийска был подбит десантный корабль РФ "Оленегорский горняк", а уже на следующий день в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG.