Гуменюк о ситуации на Кинбурнской косе: ВСУ существенно потеснили россиян

"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе", - заявила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты совершают вылазки раз в двое суток для обстрелов Днепровско-Бугского лимана. Таким образом они хотят показать, что контролируют морские транспортные пути.

"Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется", - добавила она.

При этом Гуменюк подчеркнула, что россияне скапливаются ближе к материковой части и пытаются спрятаться за мирными жителями.