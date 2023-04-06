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Гуменюк о ситуации на Кинбурнской косе: ВСУ существенно потеснили россиян

Иллюстративное фото: украинские военные потеснили россиян на Кинбурнской косе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные существенно потеснили россиян на временно оккупированной Кинбурнской косе. Устойчивого пребывания врага там не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо".

"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе", - заявила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты совершают вылазки раз в двое суток для обстрелов Днепровско-Бугского лимана. Таким образом они хотят показать, что контролируют морские транспортные пути.

"Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется", - добавила она.

При этом Гуменюк подчеркнула, что россияне скапливаются ближе к материковой части и пытаются спрятаться за мирными жителями.

Напомним, еще в январе Гуменюк заявляла, что абсолютного контроля над Кинбурнской косой нет пока ни у кого.

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