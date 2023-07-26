Гуменюк рассказала, как может выглядеть операция россиян под чужим флагом в Черном море

Операция РФ под чужим флагом в Черном море может быть как атакой иностранного судна, в чем обвинят Украину или атакой с палубы самого судна, которое якобы будет следовать под иностранным флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Скорее всего, речь идет о том, что ими может быть запущено любое судно под видом другого флага, не российского. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. То есть перевести вину на Украину - это классическая практика оккупантов", - отметила она.

Как добавила Гуменюк, именно так российские войска поступают и на временно оккупированных территориях и сейчас фактически во временно оккупированной части Черного моря.

"Там, где вокруг Крымского полуострова навигация все еще продолжается. И там она достаточно оживленная. Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные. Они завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень древняя, еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, имеется", - добавила спикер.

Как пояснила Гуменюк, вот там как раз Россия может прибегнуть к провокации под видом имитации любых дронов - подводных или надводных, или даже вооруженной ракетной атаки.

"Спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину", - констатировала она.

Операция РФ под чужим флагом

Ранее спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия готовит операцию под чужим флагом в Черном море на фоне ряда ударов РФ по Одессе, дунайской инфраструктуре и отказу от "зерновой сделки".

Отметим, что РФ не впервые использует подобные операции для дискредитации Украины. Например, ранее в Институте изучения войны сообщали, что в Кремле создают информационные условия для атаки под чужим флагом в Белгородской области с целью восстановить общественную поддержку войны в Украине.