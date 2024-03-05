Гуменюк рассказала, чем россияне компенсируют недавнюю потерю авиации
Российские оккупанты пытаются компенсировать недавнюю потерю 13 бортов авиации увеличением активности дронов. Кроме того, самолеты, служащие для сброса КАБ на юге, также занимаются сбором информации, но не так эффективно, как А-50.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
"Сегодня они активизировали свою беспилотную разведку и в течение нескольких суток подряд, мы наблюдали в нашей зоне ответственности, в частности, повышенную активность таких беспилотных летальных аппаратов - 100-130 единиц в сутки пролет в нашей зоне ответственности как вдоль линии столкновения так и несколько глубже. враг пытается компенсировать количеством, уж как ни качеством", - рассказала она.
Кроме того, по словам спикера, самолеты тактической авиации РФ, ранее выполнявшие задачи по направлению управляемых авиабомб, сегодня, не рискуя собственными корпусами, держатся подальше, в акватории Черного и Азовского морей и оттуда тоже также служат для сбора информации.
"Но этот процесс усложнен, поскольку оборудование этих самолетов не соответствует мощностям А-50. А самого А-50, хотя он налицо у россиян еще есть, мы не наблюдаем уже около недели", - констатировала Гуменюк.
Сбитие 13 российских самолетов
В общей сложности украинские военные сбили уже 13 российских самолетов, начиная с 17 февраля. Среди уничтоженных российских бортов - десять Су-34, два Су-35 и один А-50. Причем, большинство из них были сбиты на восточном фронте.
Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игат, массовое сбитие российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.
Кроме того, из-за постоянной опасности, оккупанты спрятали российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это, в определенной степени, облегчает отработку по вражеской авиации.
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