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Гуменюк объяснила увеличение количества кораблей россиян в Черном море

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Понедельник 27 февраля 2023 22:59
Гуменюк объяснила увеличение количества кораблей россиян в Черном море Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Увеличение количества российских кораблей в Черном море свидетельствует о том, что они пытаются найти новую тактику для нанесения более результативных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, увеличение количества кораблей РФ в Черном море связано с тем, что врагу не всегда спокойно в бухтах, которые они считают своими пунктами базирования.

Гуменюк добавила, что таким образом россияне пытаются играть мышцами, поскольку они вывели в море большие десантные корабли.

"Но то, что увеличилось количество ракетоносителей, и то, что это подводные ракетоносители, пуск с которых для обнаружения противовоздушной обороны затруднен, может говорить о той самой новой тактике, которую они выискивают, чтобы ракетные удары были более результативными", - сказала Гуменюк.

Напомним, ранее стало известно, что Россия 27 февраля вечером увеличила корабельную группировку в Черном море. Там зафиксировали два вражеских ракетоносителя.

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