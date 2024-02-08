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Гуменюк объяснила, почему россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр"

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время массированных обстрелов Украины стали меньше использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр". В частности, это связано с логистикой врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила спикер, оккупанты могут проводить снаряжение ракетоносителей в Севастополе. В Новороссийске, где преимущественно базируется Черноморский флот РФ, пока нет возможности этого делать.

"Мы понимаем, что обслуживание ракетоносителей и ракетных установок, в частности перезагрузку "Калибров", они должны проводить в Севастополе. Пока они не наладили в Новороссийске, там, где базируется преимущественно весь флот, такой логистики, и означает это, что они должны рисковать, заводя корабли-ракетоносители, в частности, в пункты базирования, где уже не чувствуют себя так спокойно", - сказала она.

Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются не рисковать и избегать захода кораблей в Севастополь.

Также спикер не исключает, что россияне могут сместить акцент и нанести удар "Калибрами", а не ракетами воздушного базирования.

"Кроме того, понимаем, что это может быть такая экономия, связанная с переориентацией вражеских действий в будущем. Если сейчас происходит достаточно системный террор с использованием ракет воздушного базирования, то не исключено, что в какой-либо из атак может быть отдано предпочтение именно морским ракетам", - добавила спикер.

Массированный обстрел Украины 7 февраля

Вчера утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели, включая 15 дронов, которые россияне выпустили еще с вечера 6 февраля. Также ПВО уничтожила все три "Калибра", которые запустили захватчики.

 

На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.

Под ракетным ударом находился Киев, в результате атаки вспыхнула многоэтажка, были отключения света. Также зафиксированы "прилеты" в Дрогобыче, Николаеве и Днепропетровской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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