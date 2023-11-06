Гуменюк оценила серьезность повреждений российского ракетоносителя в Керчи

"Что касается удара по Керченскому судостроительному заводу, то последствия еще доразведываются. Но мы говорим о том, что удар был мощным, удачным. Насколько поврежден современный ракетоноситель, у нас пока нет полноценной информации. Но предварительно по тем снимкам, которые мы видели, повреждения достаточно существенны", - отметила Гуменюк.

По ее словам, в ближайшее время этот ракетоноситель точно не будет привлекаться для несения службы в Черном море.

Удар по Керчи 4 ноября

Напомним, что 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив", расположенному в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена Страткомом.

Согласно данным "Крымского ветра", наши воины ударили именно по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.