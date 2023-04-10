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Гуменюк об оборонных сооружениях РФ: это не поможет, но пусть привыкают к земле

Фото: руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска продолжают активно строить оборонительные сооружения, однако это им не поможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире "Радио Донбасс.Реалии".

"Это засеивание полей минно-взрывным способом, то есть минирование полей. И теми же несчастными "зубами дракона", в которые они верят так праздник, и которые никого не остановят, в нашем случае. Это нарывание окопов, в чем они уже стали рекордсменами, учитывая 70-километровый окоп. Хотя им это не поможет, но пусть к земле привыкают", - сказала Гуменюк.

По ее словам, у российских войск есть несколько линий обороны, о которых известно украинской стороне. Однако эта информация не разглашается.

"Сколько их (оборонительных сооружений - ред.) наготовил враг, должно знать только военное командование для того, чтобы адекватно реагировать на это. Если мы объявим, о сколько линий обороны врага знаем, то он может изменить тактику. Нам это не на руку. Мы ждем того, чтобы все, что они настроили, им и пригодилось", - отметила Гуменюк.

Напомним, Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках окоп россиян в Запорожской области, протяженность которого составляет 70 километров.

Также ранее мы писали, что российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствует множество новых защитных сооружений, построенных с начала года.

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