Гуменюк об оборонных сооружениях РФ: это не поможет, но пусть привыкают к земле

"Это засеивание полей минно-взрывным способом, то есть минирование полей. И теми же несчастными "зубами дракона", в которые они верят так праздник, и которые никого не остановят, в нашем случае. Это нарывание окопов, в чем они уже стали рекордсменами, учитывая 70-километровый окоп. Хотя им это не поможет, но пусть к земле привыкают", - сказала Гуменюк.

По ее словам, у российских войск есть несколько линий обороны, о которых известно украинской стороне. Однако эта информация не разглашается.

"Сколько их (оборонительных сооружений - ред.) наготовил враг, должно знать только военное командование для того, чтобы адекватно реагировать на это. Если мы объявим, о сколько линий обороны врага знаем, то он может изменить тактику. Нам это не на руку. Мы ждем того, чтобы все, что они настроили, им и пригодилось", - отметила Гуменюк.