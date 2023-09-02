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Гуменюк о ночных "ударах" БпЛА по Крымскому мосту: враг пытается напрягать ситуацию

Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 2 сентября, российским оккупантам привиделась "атака неизвестными беспилотниками" на Крымский мост. Пытаются таким образом напрягать ситуацию.

Об этом рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметила Гуменюк, конструкция Крымского моста лишняя на территории временно оккупированного Крыма, в связи с чем враг пытается "угадать время, когда это станет абсолютно всем очевидным".

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им как-то надо оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры", - пояснила Гуменюк.

В частности, она отметила, что подтягивание резервов, пополнение запасов, которое должно было происходить именно через этот мост, не работает в том объеме, на который рассчитывали оккупанты.

"Они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое непонятное другим поведение", - добавила Гуменюк.

Россияне, как обьяснила Гуменюк, также пытаются затоплением плавсредств выстроить заграждения, подтопив несколько связанных между собой паромов, сплетенных сетками. Впрочем, ночью к ним все же что-то продолжает прорываться.

Взрывы в Крыму

В октябре 2022 года, в рамках спецоперации СБУ, Крымскому мосту были вызваны серьезные разрушения в результате мощных взрывов. В частности, в июле 2023 года было разрушено еще два пролета моста. Как рассказывал позже глава СБУ Василий Малюк, атака совершена с помощью морских дронов Sea Baby.

В последнее время взрывы на территории временно оккупированного Крыма становятся все более привычным явлением. Только за эту ночь оккупанты дважды скулили из-за якобы атаки БпЛА на Керченский мост.

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КримКрымский мост