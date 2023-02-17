Гуменюк о мобилизации: наблюдаем падение энтузиазма у населения

В Украине наблюдается падение энтузиазма у населения касательно мобилизации. Однако Вооруженным силам нужен мобилизационный резерв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в интервью "Радио Свобода" .

Она отметила, что украинским военным нужно пополнять мобилизационный ресурс. Поэтому президент Владимир Зеленский недавно обратился к украинцам и напомнил, что защита государства - обязанность граждан.

В то же время Гуменюк прокомментировала нежелание некоторых украинцев получать и избегать повесток.

"Пока мы наблюдаем все же падение энтузиазма определенного в этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные" , - сказала спикера.

Гуменюк добавила, что многие военнообязанные имеют документы и основания получить отсрочку от мобилизации. Однако их тоже следует предоставить в центры комплектования.

"Они вполне законным способом могут это предоставить установленным порядком и избежать той же мобилизации, которой они не хотят", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что вручение повестки граждан еще не означает немедленной отправки на фронт.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывала, кто имеет право на отсрочку.

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