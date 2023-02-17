ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гуменюк о мобилизации: наблюдаем падение энтузиазма у населения

Новина українською →
Одесса, Пятница 17 февраля 2023 15:00
Гуменюк о мобилизации: наблюдаем падение энтузиазма у населения Фото: среди украинцев наблюдается падение энтузиазма касательно мобилизации (facebook com gazetadp)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине наблюдается падение энтузиазма у населения касательно мобилизации. Однако Вооруженным силам нужен мобилизационный резерв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что украинским военным нужно пополнять мобилизационный ресурс. Поэтому президент Владимир Зеленский недавно обратился к украинцам и напомнил, что защита государства - обязанность граждан.

В то же время Гуменюк прокомментировала нежелание некоторых украинцев получать и избегать повесток.

"Пока мы наблюдаем все же падение энтузиазма определенного в этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные" , - сказала спикера.

Гуменюк добавила, что многие военнообязанные имеют документы и основания получить отсрочку от мобилизации. Однако их тоже следует предоставить в центры комплектования.

"Они вполне законным способом могут это предоставить установленным порядком и избежать той же мобилизации, которой они не хотят", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что вручение повестки граждан еще не означает немедленной отправки на фронт.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывала, кто имеет право на отсрочку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Война в Украине
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен