Гуменюк о Николаевской области: уверена, что скоро сможем отчитаться о полной деоккупации

Вооруженные силы Украины, вероятно, уже очень скоро смогут полностью освободить Николаевскую область от оккупантов и предоставить соответствующий отчет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телеканала "Freeдом".
По ее словам, на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда силы по сухопутному участку. При этом они не прекращают обстрелы близлежащих населенных пунктов, которые находятся на территории Очаковской и Куцурубской громад.
"Но мы продолжаем свою работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупированна", - подчеркнула Гуменюк.
Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что освобождение Кинбурнской косы позволит обеспечить безопасность для Очаковской громады, которая находится под постоянными обстрелами оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.