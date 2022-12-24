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Гуменюк о Николаевской области: уверена, что скоро сможем отчитаться о полной деоккупации

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вооруженные силы Украины, вероятно, уже очень скоро смогут полностью освободить Николаевскую область от оккупантов и предоставить соответствующий отчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телеканала "Freeдом".

По ее словам, на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда силы по сухопутному участку. При этом они не прекращают обстрелы близлежащих населенных пунктов, которые находятся на территории Очаковской и Куцурубской громад.

"Но мы продолжаем свою работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупированна", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что освобождение Кинбурнской косы позволит обеспечить безопасность для Очаковской громады, которая находится под постоянными обстрелами оккупантов.

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