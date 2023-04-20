ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовят "курортный сезон"? На пляжах в Крыму появились таблички о минах

Новина українською →
Крым, Четверг 20 апреля 2023 21:44
Готовят "курортный сезон"? На пляжах в Крыму появились таблички о минах Иллюстративное фото: россияне начали размещать таблички о минах на пляжах в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму россияне начали расставлять на пляжах таблички, которые предупреждает о минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский Ветер".

По неподтвержденной информации, таблички "Стоп, мины" начали появлятся в Сакском районе полуострова.

В то же время еще на этой неделе так называемые "власти" заявляли о подготовке к организации курортного сезона в Крыму.

Напомним, ранее стало известно, что на крымских пляжах зафиксировали сотни километров окопов, которые вырыли россияне.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина будет использовать для деоккупации Крыма все доступное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война России против Украины
NEWS
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны