RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуменюк о Крымском мосте: у него осталось очень мало времени

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Крымский мост получил существенные повреждения, и уже не будет функционировать так полноценно, как раньше. Да и вообще у него осталось не так много времени.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним - конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны", - заявила пресс-секретарь ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и сами себе не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции.

Взрывы в Крыму

В последние месяцы в Крыму все чаще слышны взрывы. Иногда они связаны с ударами по русскому флоту, либо атаками дронов по объектам на полуострове, либо с Крымского моста.

Например, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленьогорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, хорошо нагруженный топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымским мостом. В результате в конструкции было разрушено два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму раздавались очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримКрымский мостВойна России против Украины