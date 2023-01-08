Гуменюк о Кинбурнской косе и островах: абсолютного контроля еще нет ни у кого

"Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Так же это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного не имеет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, по южному фронту критических изменений нет. Украинские военные больше сосредоточены на уничтожении боевых мощей врага. Речь идет о ликвидации в тыловых районах противника.

Она подытожила, сейчас практически по всему Левому берегу ведется боевая работа.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА объяснял, почему освобождение Кинбурнской косы от оккупантов важно.

Ранее спикер сил обороны Таврического направления Евгений Ерин объяснил, что все острова возле Херсона сейчас находятся в "серой зоне", а говорить об их освобождении еще рано.

Добавим, также военные предполагали, что российские диверсанты пытаются устраивать провокации вблизи херсонских островов.

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