Гуманітарні коридори: чи можна їх відкрити на окупованих півдні та сході

При цьому, за її словами, евакуація мирних жителів все ж проводиться.

"Але нам дуже важко відкрити офіційні гуманітарні коридори. Росія не відкриває їх, відмовляє і Міжнародному Комітету Червоного Хреста, і нам де-факто. Ми зараз намагаємося із Сєвєродонецька, із заводу "Азот" відкрити. Працюємо, але так, як було раніше, коли, наприклад, з Сумщини виходило 100 тисяч людей, то зараз такого немає", - розповіла Верещук.

Вона пояснює, що це насамперед пов'язане із геополітикою.

"Вони (окупанти - ред.) програють, тому зляться. Хочуть показати, що з Херсонської області, як вони нам відповідають, немає охочих виїхати. Я запитувала, чи пробували вони відкрити коридор, аби подивитися, чи є охочі чи їх немає. Звичайно, що вони є", - зазначає Верещук.

Це, як додає глава Мінінтеграції, це стосується й Запорізької області: Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Пологи, Оріхів.

"Люди дуже хочуть виїхати. Вони всі дзвонять, але Росія розуміє, що її не приймають, не сприймають на цих територіях, тому якщо люди ще й виїдуть, то їй взагалі нічого буде робити. Вони спеціально утримують людей та намагаються їх зламати, схилити на колаборантство, щоб нав’язати свої правила, змусити жити за їхніми правилами", - каже Верещук.

Нагадаємо, що на підприємстві "Азот" в Сєвєродонецьку зараз знаходяться близько 300 цивільних осіб. На території заводу відбуваються запеклі бої.

Додамо також Верещук нещодавно закликала жителів тимчасово окупованої території Херсонської області виїхати, щоб полегшити ЗСУ деокупацію.

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