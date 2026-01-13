Гуляйпольское направление стало самым тяжелым на фронте: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 12 января, на фронте произошло 159 боестолкновений. Самым горячим участком стало Гуляйпольское направление, где украинские защитники отбили 34 атаки российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб.
Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и осуществили 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 - из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка, Железнодорожное Запорожской области.
"За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника", - говорится в сообщении.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, совершил 101 обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилепка, Графское.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в районе населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закитного, Резниковки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.
На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербово и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Приморского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1220950 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 933 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов.