Губернатор Калифорнии выделил 50 млн долларов на борьбу с планами Трампа по мигрантам

Пакет финансирования, одобренный возглавляемым демократами законодательным органом на специальной сессии, созванной Ньюсомом, направляет 25 млн долларов в офис генерального прокурора Роба Бонти на судебные процессы против федерального правительства, и еще 25 млн долларов - на помощь неприбыльным группам, которые оказывают правовую помощь нелегальным мигрантам.

Финансирование поступает в то время, когда Калифорния готовится к возобновлению судебной тяжбы из-за обещания президента Дональда Трампа провести массовые депортации, ввести ограничения на федеральную помощь и отменить меры по защите окружающей среды.

Bloomberg напомнило, что в период первого президентского срока Трампа, штат судился с федеральным правительством более 100 раз. Законодатели заявили, что ожидают дальнейших судебных процессов по многим из тех же вопросов.

Из последнего - правительство Калифорнии уже обжаловало указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения и замораживании федеральных грантов и кредитов. Судьи заблокировали оба действия.