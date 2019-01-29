Гуайдо і Трамп обговорили ситуацію у Венесуелі

Сторони обговорили шляхи виходу з гуманітарної кризи у Венесуелі

Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Гуайдо рассказал, что они обсудили пути выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле. Отвечая на вопрос, обсуждали ли они с Трампом возможность военного решения ситуации в Венесуэле, Гуайдо заявил, что сосредоточен "на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации".

"Да, мы говорили с президентом (Трампом, - ред.) и с другими лидерами стран региона и мира", - сообщил Гуайдо.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что новые санкции США в отношении компании PDVSA направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo - американским подразделением национальной нефтяной компании.

Напомним, что в Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Отметим, указанные санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе.