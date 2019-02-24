Гуайдо закликав США розглянути "всі варіанти" для звільнення Венесуели

Таку заяву лідер опозиції зробив на фоні сутичок з військовими на кордоні

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Соединенные Штаты Америки и международное сообщество рассмотреть "все варианты" для борьбы с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, на фоне противостояний между гражданским населением и военными, которые блокируют доставку гуманитарной помощи на границе с Колумбией и Бразилией Гуайдо призвал США и другие страны использовать "все варианты" для освобождения Венесуэлы.

"Сегодняшние события заставляют меня принять решение: официально предложить международному обществу использовать все возможности для обеспечения свободы в нашей стране", - заявил Гуайдо.

Напомним, что во время столкновений гражданского населения и армии Венесуэлы на пограничных пунктах с Колумбией и Бразилией погибли по меньшей мере два человека.

23 февраля на границе Венесуэлы и Колумбии возникли столкновения между военными и местными жителями, которые поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ.

Позже Николас Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Колумбией, поскольку считает, что она помогает поставлять в Венесуэлу не гуманитарную помощь, а оружие.