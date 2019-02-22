Гуайдо підписав перший президентський указ

Гуайдо розпорядився відкрити кордони для доставки гуманітарної допомоги

Оппозиционный лидер Венесуэлы и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо подписал первый президентский указ, чтобы разблокировать поставки гуманитарной помощи в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Гуайдо распорядился открыть все границы для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

"В качестве главнокомандующего вооруженными силами я подтверждаю решение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, и приказываю различным элементам, чтобы они действовали в соответствии с этой инструкцией", - говорится в указе.

Напомним, ранее сообщилось, что с того момента, как Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, на его сторону перешли 11 венесуэльских дипломатов в США. Кроме того, ранее стало известно, что американские активы и счета Венесуэлы, в том числе банковские счета посольств и консульств, заморожены.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией. Также армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Арубой, Бонайре и Кюрасао.